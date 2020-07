Koronawirus w Europie. Dziennikarze udokumentowali fiasko UE

Jeszcze przed pandemią w Europie 23 lutego br. z lotniska w Wiedniu do Chin wystartował samolot z 25 tonami respiratorów i odzieży ochronnej. Dostawa pochodziła ze zbiorki materiałów ochronnych z kilku krajów UE. Wtedy już ponad 2500 osób zmarło w Chinach z powodu nowego koronawirusa. Ogółem w lutym UE wysłała do Chin 56 ton maseczek, rękawiczek, odzieży ochronnej i środków dezynfekujących.

Koronawirus. Dostawa do Chin, braki we Włoszech

W tym samym czasie koronawirus rozprzestrzeniał się już w Europie. Zaledwie trzy dni po ostatniej dostawie dóbr do Chin Włochy zwróciły się do Komisji Europejskiej o maseczki. Sytuacja w szpitalach w Lombardii stawała się coraz bardziej dramatyczna, w wielu z nich brakowało odzieży ochronnej - ale wołanie Włoch pozostało bez echa. UE nie dysponowała już żadnym zapasem odzieży ochronnej, który mogłaby przekazać Włochom.

Nie docierały zaproszenia na ważne spotkania

Kiedy 17 stycznia unijny Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia po raz pierwszy odbył telekonferencję na temat nowego koronawirusa, brakowało na niej przedstawiciela Włoch. Komitet ten został ustanowiony w 2001 r. przez ministrów zdrowia UE jako nieformalna grupa doradcza. Ale przedstawiciel Włoch nie był w stanie nic wnieść do tego ważnego spotkania, ponieważ nie otrzymał e-maila z zaproszeniem – jak poinformowało jego biuro na zapytanie dziennikarzy.

Ale nie tylko on był nieobecny - w naradzie wzięło udział tylko 12, tj. mniej niż połowa przedstawicieli państw członkowskich UE. Inni uznali spotkanie za mało ważne.

Koronawirius w Europie. Brak informacji, brak porozumienia

W następnych tygodniach wiele krajów nawet nie informowało się nawzajem o wprowadzanych środkach bezpieczeństwa, takich jak zamykanie granic czy kontrola ruchu lotniczego. O tym, by uzgodniono szczegółowo jakieś wspólne przedsięwzięcia, w ogóle nie było mowy.

Miliony masek na przemiał

W raporcie z 14 lutego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stwierdziło, że w przypadku różnych krajów UE wcale nie jest jasne, czy są one dobrze przygotowane do epidemii. W rzeczywistości bowiem zapasy odzieży ochronnej i maseczek były przeterminowane, zostały zniszczone albo ich nie uzupełniono.

Na przykład Francja miała jeszcze w 2011 roku zapas 1,7 miliarda maseczek, w porównaniu do 117 milionów w 2020 roku. Belgia na rok przed epidemią nakazała zniszczenie 38 milionów przeterminowanych maseczek, nie zastępując ich nowymi. Jeszcze do połowy lutego ECDC kontynuowało prace nad planami dystrybucji sprzętu ochronnego na wypadek pandemii. W zaktualizowanym projekcie, który do wglądu mieli dziennikarze śledczy, ECDC radzi państwom UE, aby zgromadziły zapasy, ponieważ "zdolność produkcyjna maseczek chirurgicznych w przypadku pandemii zostałaby szybko wyczerpana”.