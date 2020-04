Koronawirus w Europie. Boris Johnson wraca do pracy

Premier Wielkie Brytanii Boris Johnson wróci w poniedziałek do pracy. Informacje przekazała w sobotę rzeczniczka Downing Street. Johnson w kwietniu przez trzy dni przebywał na oddziale intensywnej terapii. Zaskoczenia tak szybkim powrotem do zdrowia premiera nie krył Donald Trump . Po rozmowie telefonicznej stwierdził: "jego głos brzmiał niewiarygodnie".

Media zauważają, że to nie będzie łatwy powrót dla Johnsona. "New York Times" podkreśla, że będzie on musiał poradzić sobie z rosnącą liczbą chorych i zmarłych na COVID-19. W sobotę w Wielkiej Brytanii liczba zgonów przekroczyła 20 tys. Rosną braki w sprzęcie ochronnym, a według mediów wykonuje się za mało testów. W sobotę minister spraw wewnętrznych wezwał Brytyjczyków do przestrzegania zakazów. Jak zauważa "New York Times", wielu domaga się odmrożenia gospodarki i łagodzenia ograniczeń. Według części ekonomistów brytyjską gospodarkę czeka największa recesja od 300 lat.