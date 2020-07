Koronawirus. USA z ponad 3 milionami przypadków. Ponad 60 tysięcy jednego dnia

Koronawirus. USA "tonie" w nowych przypadkach

Jak obliczył "The New York Times", średnia dzienna liczba przypadków zakażeń koronawirusa dla Stanów Zjednoczonych wynosi obecnie około 50 tysięcy. Tylko we wtorek przybyło ponad 60 tysięcy chorych. To liczby dwukrotnie większe, niż te odnotowane w czerwcu.