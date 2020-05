Koronawirus. USA z drastycznym wzrostem dobowej liczby zgonów

Koronawirus. USA z dramatycznym skokiem ofiar

Koronawirus. USA z epicentrum zarazy w Nowym Jorku

Epicentrum koronawirusa w USA wciąż pozostaje Nowy Jork, gdzie tylko we wtorek zmarło 260 osób. Tam wciąż odnotowuje się najwięcej nowych zakażeń. Ostatniej doby było to 2760 przypadków. Pod względem ofiar gorzej było tylko w New Jersey i Pensylwanii, gdzie zmarło 341 i 346 osób.

Koronawirus. USA z coraz gorszymi prognozami

Sytuacja związania z epidemią koronawirusa w USA jest dramatyczna. Warto przypomnieć, że dziennikarze "The New York Times" dotarli do tajnych szacunków administracji Donalda Trumpa, które jasno wskazują na to, że przyrost liczby ofiar będzie jeszcze większy. W czerwcu ma on wynosić około 3000 zgonów na dobę.