Koronawirus w USA. W stanie Nowy Jork sytuacja się poprawia, mniej zgonów w ciągu ostatniej dobry

Koronawirus w USA. Sytuacja lepsza, choć nadal trudna

Choć liczba zgonów w ciągu ostatniej doby spadała o 19 przypadków, to statystyki epidemii koronawirusa stanu Nowy Jork wciąż wyglądają dramatycznie. W tym samym czasie zmarło 280 osób, zanotowano blisko 800 nowych przypadków zachorowań, a w sumie w szpitalach leczonych z powodu wirusa COVID-19 jest prawie 10 tys. osób. Codziennie trafia do nich około 1000 przypadków nowych zakażeń. Co trzeci chory w całych stanach Zjednoczonych pochodzi właśnie z tego stanu.