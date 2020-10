Koronawirus. USA. Melania Trump dziękuje za wsparcie i modlitwę

Koronawirusem zakażony jest także Donald Trump. Ze względów bezpieczeństwa oraz wiek prezydenta (jest w grupie ryzyka - red.) zdecydowano się na przetransportowanie republikanina do waszyngtońskiego szpitala wojskowego . Polityk zapewniał, że jest to rutynowa procedura, a lekarze będą sprawdzali, czy "wszystko z nim w porządku".

Tymczasem rzeczniczka Donalda Trumpa przekazała na Twitterze, że jest zakażona koronawirusem. To już 11. przypadek zakażenia w bliskim kręgu Donalda Trumpa - pierwsza była doradczyni medialna Hope Hicks. Była modelka towarzyszyła prezydenckiej delegacji w drodze na debatę. Uczestnicy lotu nie mieli założonych maseczek.

Koronawirus. USA. Kiedy Donald Trump opuści szpital?

Prywatny medyk Trumpa z Walter Reed National Military Medical Center w stanie Maryland przekazał, że objawy prezydenta USA były "poważne" . Podczas pobytu w wojskowej placówce badany jest poziom tlenu we krwi polityka, podano mu także lek remdesivir oraz innowacyjne przeciwciała monoklonalne.

Donald Trump zakażony koronawirusem. Dr Paweł Grzesiowski: "Przez wiele miesięcy sobie drwił"

"Commander-in-chief" jeszcze w poniedziałek może opuścić szpital - taką możliwość w rozmowie z FOX News ujawnił szef sztabu prezydenta. Decyzja ma zapaść w "ciągu kilku najbliższych godzin". Tymczasem administracja Trumpa konsekwentnie odmawia odpowiedzi, kiedy Trump poddał się testowi na koronawirusa oraz dokładnej liczby osób zakażonych w Białym Domu, tłumacząc to "obawami przed ujawnieniem prywatnych danych".

Koronawirus. USA. Donald Trump domagał się wcześniejszego wyjścia ze szpitala

Jednocześnie Donald Trump jest krytykowany za to, że podczas pobytu w szpitalu wyszedł z placówki, wsiadł do opancerzonego SUVa i zrobił "rundę honorową", aby pozdrowić swoich zwolenników. Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać, jak prezydent USA ma założoną maseczkę i macha do swoich wyborców.