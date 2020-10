USA. Stan Donalda Trumpa się poprawia. Lekarze podali, kiedy może wyjść ze szpitala

Do tej pory do mediów docierały sprzeczne informacje na temat zdrowia Donalda Trumpa . Dzienniki w USA i Wielkiej Brytanii donosiły, że stan prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest dobry. Lekarze mieli podać mu tlen i "eksperymentalny lek".

W niedzielę podczas specjalnej konferencji prasowej dr Sean Conoly, który opiekuje się Donaldem Trumpem, przyznał, że u prezydenta pojawiły się w piątek " poważne objawy ", ale mimo tego, teraz czuje się on zdecydowanie lepiej.

O jakich objawach mowa? Lekarz przyznał, że Trump miał wysoką gorączkę oraz "poziom tlenu we krwi poniżej 94 proc.". U zupełnie zdrowej osoby ten poziom waha się pomiędzy 95, a 99 proc. Z kolei zejście poniżej 90 proc. oznacza niedotlenienie.

Donald Trump. Podano datę, kiedy prezydent USA może opuścić szpital

Poziom tlenu we krwi jest badany, aby zapobiec tzw. cichej hipoksji, a więc bezobjawowego niedotlenienia, które może wystąpić u chorych na COVID-19 . Dr. Brian Garibaldi, specjalista w zakresie pulmonologii, powiedział, że Donald Trump otrzymał w sobotę drugą dawkę leku remdesivir. Po jego przyjęciu prezydent miał się poczuć dobrze.

Lekarze podkreślili w niedzielę, że jeśli jego stan zdrowia Trumpa utrzyma się na tym poziomie, to już w poniedziałek będzie mógł on wrócić do Białego Domu.