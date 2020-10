Donald Trump z koronawirusem. Niemiecka prasa: stał się ofiarą własnej pychy

W opinii komentatora konsekwencje zachorowania Trumpa dla kampanii wyborczej są nieobliczalne i "nie tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać na początku". Z jednej strony szkodzi prezydentowi, jeśli nie może pojawić się publicznie przez co najmniej połowę czasu pozostałego do daty wyborów, ponieważ musi poddać się kwarantannie .

Zobacz też: Donald Trump zakażony koronawirusem. Dr Paweł Grzesiowski: "Przez wiele miesięcy sobie drwił"

Donald Trump zakażony. "Zadecyduje układ odpornościowy"

"Joe Biden przez długi czas kampanii zaszył się w swoim domu w Wilmington i został za to mocno wyśmiany przez Trumpa. Ale teraz Biden ruszył do walki - a Trump musi się wstrzymać" - pisze "FAZ", zaznaczając, że niekoniecznie odwołanie wieców musi być decydujące dla wyników wyborów.

Dla komentatora "FAZ" ważniejsze jest co innego: "czy Trump nieumyślnie dostarczy dowodów na to, że Biden miał rację w zachowaniu ostrożności?" czy też "jeśli okaże się, że choroba ma u niego łagodny przebieg" nie będzie argumentował, że to on miał rację?