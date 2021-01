Koronawirus. Urzędnik Komisji Europejskiej skomentował słowa Michała Dworczyka o szczepionkach

_-_ Liczyliśmy, że szczepionek będzie więcej i pojawią się one szybciej - powiedział Michał Dworczyk odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia.

Do wypowiedzi Dworczyka odniósł się urzędnik Komisji Europejskiej w rozmowie z reporterem RMF FM.

Komisja Europejska kupiła szczepionki z różnych źródeł

- Komisja negocjuje kontrakty z firmami farmaceutycznymi w imieniu UE po to, aby szczepionki były dostarczane do wszystkich państw członkowskich UE, uniemożliwiając tym samym silniejszym krajom negocjowanie zamówień samodzielnie na lepszych warunkach i wypychanie z rynku słabszych. Przypomnijmy, co się działo w 2009 roku, podczas epidemii świńskiej grypy. Każdy kraj działał osobno i "podkupywał" innemu szczepionki. Podobnie było z maseczkami na początku pandemii koronawirusa - powiedział rozmówca dziennikarki RMF FM.