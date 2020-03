Koronawirus. Unijny mechanizm pozwala Polakom wrócić za darmo do kraju. Polska zwleka

Komisja Europejska poinformowała o unijnym mechanizmie ochrony cywilnej. Umożliwia on powrót do ojczyzny osobom, które utknęły za granicą Unii Europejskiej. Podróżny nie płaci wówczas za bilet. W przypadku aktywowania opcji z rejsu mogą skorzystać inni obywatele UE. Wówczas Bruksela zwraca do 75 proc. kosztów - informuje portal rmf24.pl.