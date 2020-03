Akcja "LOT do domu". Już 18 tys. Polaków zadeklarowało powrót do kraju

18 tys. osób zgłosiło za pośrednictwem LOT i MSZ swoją chęć powrotu do kraju. Zorganizowana przez rząd we współpracy z narodowym przewoźnikiem operacja "LOT do domu", pozwala wrócić do Polski obywatelom przebywającym za granicą. Pierwszy samolot przyleciał do Warszawy z Londynu.

18 tys. Polaków zadeklarowało powrót do kraju w związku z zamknięciem granic i pandemią koronawirusa na świecie. (PAP, Fot: Radek Pietruszka)