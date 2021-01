Koronawirus. U 47-latki zdiagnozowano 18 mutacji wirusa SARS-CoV-2

Zobacz też: Obostrzenia po 17 stycznia. Mocny komentarz Bartosza Arłukowicza

Rosja. U chorej potwierdzono 18 mutacji koronawirusa

Do tej pory w Rosji potwierdzono jeden przypadek zakażenia "brytyjską" mutacją koronawirusa. Zdiagnozowano go u pacjenta, który niedawno wrócił z Londynu. W grudniu 2020 roku rosyjskie władze zawiesiły połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. We wtorek ten zakaz został przedłużony do 1 lutego (włącznie).