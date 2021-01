Koronawirus. Tragiczna doba w USA. Prawie 4 tys. osób nie żyje

Największe ognisko wirusa znajduje się obecnie w Kalifornii. W Los Angeles z powodu koronawirusa ktoś umiera co 15 minut. Lekarze pozbawieni zasobów muszą decydować kto ma większe szanse na przeżycie i kogo w związku z tym należy w pierwszej kolejności podłączyć do respiratora. Methodist Hospital of Southern California informuje na swojej stronie internetowej wprost, że pierwszej kolejności będzie ratować pacjentów, którzy jakkolwiek rokują na wyzdrowienie.

Co gorsza, pomimo że akcja szczepień w USA już trwa, to prognozy na najbliższy czas są bardzo pesymistyczne. Grudzień był do tej pory najgorszym miesiącem od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych, a lekarze spekulują, że styczeń ze względu na świąteczno-noworoczne rozprężenie i mniejszą wagę jaką ludzie przykładali do trzymania się zasad reżimu sanitarnego, może być jeszcze gorszy.