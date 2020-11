Koronawirus. Szwecja. Wiara w "odporność stadną" zawiodła. Rząd wprowadza restrykcje

W piątek w Szwecji odnotowano 7240 zakażeń koronawirusem, to największy dobowy przyrost od początku pandemii. Zmarło 66 osób. To jedna z wyższych liczb zgonów od kilku miesięcy.

Koronawirus. Szwecja. Tegnell wierzył, że ludzie dobrowolnie pozostaną w domach

Koronawirus. Szwecja. "Największe we współczesnej historii Szwecji naruszenie wolności"

Dopiero gdy, badanie opinii publicznej wskazuje gwałtowny spadek zaufania do socjaldemokratycznego premiera Stefana Loefvena (do 35 proc. ankietowanych w badaniu "Aftonbladet”/Demoskop), władze zaczynają działać. Zamiast zaleceń pojawiają się pierwsze obostrzenia .

Od 24 listopada w Szwecji obowiązywać będzie limit zgromadzeń publicznych do 8 osób pod rygorem kary grzywny lub do dwóch lat więzienia. Inne obostrzenie to zakaz serwowania alkoholu w lokalach gastronomicznych po godz. 22. Decyzje te nazwano od razu "największym we współczesnej historii Szwecji naruszeniem wolności”.