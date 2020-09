Koronawirus. Szumowski wrócił z wakacji. Teraz zarobi krocie

Minister Łukasz Szumowski podał się do dymisji 18 sierpnia. Media długo spekulowały na temat powodu tej decyzji. Wśród potencjalnych przyczyn wymieniano kontrowersyjne kontrakty, które ministerstwo podpisało na respiratory, wzrost zachorowań na koronawirusa , a nawet reportaż o błędach lekarskich w warszawskiej Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantologii, który ukazał się w tygodniku "Polityka" dzień przed dymisją ministra.

Szumowski odcinał się od wszystkich tych spekulacji. Polityk powtarzał, że decyzję podjął dawno i nie ma ona nic wspólnego z bieżącymi wydarzeniami, a najważniejsze były dla niego powody prywatne. Zaraz po ogłoszeniu dymisji wyjechał na wakacje do Hiszpanii. Było to chwilę przed zablokowaniem lotów do tego kraju z powodu epidemii.