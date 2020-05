Koronawirus. USA. Nagrody Pulitzera rozdane w cieniu pandemii

Bezapelacyjnym zwycięzcą tegorocznych Pulitzerów został dziennik "The New York Times". Redaktorzy gazety zostali uhonorowani aż 3 nagrodami w kategoriach: dziennikarstwo śledcze, publicystyka i sprawy międzynarodowe. W tej ostatniej tematyce znalazła się "seria artykułów ujawniająca mechanizmy zawłaszczania majątku i budowania fortun przez ludzi z otoczenia Putina".

Koronawirus. USA - dobre wiadomości zza Oceanu

Do wtorkowego poranka w Stanach Zjednoczonych ponad 1 mln 180 tys. testów na obecność koronawirusa potwierdziły zakażenie. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 23 tys. Od kilku tygodni dobowy przyrost nowych wykrytych przypadków oscyluje w granicach od 20 do 30 tys.

Mimo optymistycznych statystyk rząd federalny ma podchodzić z dużą ostrożnością do koronawirusa. Według najnowszych prognoz, do których dotarł "New York Times" oraz portal "The Hill" na początku czerwca na COVID-19 dziennie umierać ma 3 tys. Amerykanów