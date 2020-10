Koronawirus. Szpital polowy pod Warszawą? Jest mocna deklaracja

To nie pierwsza taka deklaracja właściciela hal pod Warszawą . W marcu, po wybuchu epidemii, Tomasz Szypuła sygnalizował możliwość przeznaczenia obiektów pod organizację szpitali polowych. Wówczas jednak sytuacja nie była tak dramatyczna jak teraz.

– Dlatego podtrzymujemy naszą gotowość i jeżeli będzie taka potrzeba, to oddajemy do dyspozycji państwa polskiego możliwość niekomercyjnego przeznaczenia naszych obiektów w Nadarzynie – mówi WP Tomasz Szypuła.

- Na pewno byłyby to tysiące łóżek. Dokładną liczbę musiałby wyliczyć Główny Inspektor Sanitarny razem z Ministerstwem Zdrowia - mówi nam Szypuła.

- Wszyscy nasi pracownicy działu technicznego mogą od razu włączyć się w przygotowanie do adaptacji przestrzeni pod szpital. Mamy sprzęt, wyposażenie i zaplecze techniczne. Hale są ogrzewane, obok są ogromne parkingi. Nie trzeba byłoby budować szpitali przy użyciu namiotów czy prowizorycznych materiałów – deklaruje prezes PTAK Warsaw Expo.

Deklaracja o gotowości oddania obiektów z przeznaczeniem pod szpital została wysłana do Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Koronawirus. Specustawa o ochronie zdrowia. Piotr Mueller o pracy lekarzy

Koronawirus. Szpitale polowe na Mazowszu i w Małopolsce?

Zdaniem wojewody, do szpitali trafialiby tylko COVID-owcy. – Oczywiście mówimy nie o tych osobach, które są tylko zakażone albo skąpoobjawowe, ale o tych chorych, z których wzrastającą liczbą musimy się liczyć. Czyli pacjentów wymagających tlenoterapii lub respiratoroterapii – mówił Konstanty Radziwiłł.

Przypomnijmy, że o konieczności budowy szpitali tymczasowych w Polsce mówi już wcześniej gen. Grzegorz Gielerak , dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Skłoniły go do tego doświadczenia z początku epidemii, kiedy był na misji medycznej w Lombardii. Szpitale tymczasowe przyjęły wówczas falę chorych, którzy nie mogli uzyskać pomocy w innych placówkach.

- Oczekujemy od rządu przedstawienia w ciągu najbliższych 48 godzin planu budowy szpitali polowych. To mogą być sale gimnastyczne, to mogą być areny sportowe, to mogą być kontenerowce, które w ciągu kilku dni jesteśmy w stanie ustawić i przygotować oddziały dla różnych chorób - oświadczył lider PSL.