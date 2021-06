Koronawirus. Skandal w Anglii. Wypłynęło wideo, które rozpętało burzę

To nie pierwszy incydent

Jak przypomina serwis news.sky.com, to już drugi raz, kiedy prof. Whitty nękany jest na ulicy. Przypomnijmy, że specjalista na początku lutego stał w kolejce do straganu z jedzeniem w Londynie, gdy nagle podszedł do niego nastolatek i zaczął wyzywać go od kłamców. - Przestań kłamać przed telewizorem, człowieku - mówił.