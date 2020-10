Koronawirus. Rzecznik Praw Dziecka na kwarantannie

Informację o przejściu na kwarantannę podał sam rzecznik w mediach społecznościowych. To kolejna osoba z administracji państwowej, która trafia na kwarantannę w ostatnim czasie. W środę do czasowej izolacji trafił wicepremier Piotr Gliński. Spotkał się on z biskupem Arturem Mizińskim, u którego stwierdzono koronawirusa.