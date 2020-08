Koronawirus: rząd planuje regionalizację. Będą częstsze kontrole

Przede wszystkim Müller potwierdził, że rząd planuje wprowadzić tzw. regionalizację , a więc powrót do różnych obostrzeń. Jednak nie na terenie całego kraju, a tam gdzie są one najbardziej potrzebne. Zmiany będą dotyczyły liczby stolików w restauracjach, czy klientów mogących przebywać w sklepie.

Rzecznik rządu potwierdził, że 1 września dzieci i młodzież wrócą do szkół, ale tu znów rząd będzie kierował się skalą zagrożenia epidemicznego w danym regionie. Jeśli to będzie zbyt duże, dzieci pozostaną w domach ucząc się zdalnie.

Tłit - Piotr Müller

O tym, gdzie zostaną wprowadzone większe restrykcje zadecyduje Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z władzami samorządowymi. Pod uwagę brana będzie liczba zakażonych, wielkość powiatu i rodzaj ogniska. Rzecznik rządu zasugerował, że jeśli zakażeń będzie dużo, ale będą dotyczyć jednego zakładu pracy, to wtedy nie zaistnieje potrzeba do wprowadzania nowych ograniczeń.