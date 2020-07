Koronawirus: rośnie liczba zakażonych gości weselnych

Pomimo restrykcyjnych ograniczeń doszło do kolejnych zakażeń podczas zabawy weselnej. Na weselu w Gorzycach, gdzie świętowało około stu gości, zakażenie potwierdzono u 17 biesiadników, w tym u panny młodej. Podobna sytuacja miała miejsce w Pszczynie. We wtorek liczba zarażonych wzrosła do 28 osób.