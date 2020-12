Koronawirus. Robert Gwiazdowski ocenia rządowe obostrzenia

Od poniedziałku weszły w życie nowe obostrzenia. Obejmują one hotele, stoki, infrastrukturę sportową, galerie handlowe oraz noc sylwestrową. - Sposób wprowadzania obostrzeń jest sprzeczny z konstytucją, bo jeśli rząd chce, aby ludzie wieczorem siedzieli w domach, to trzeba skorzystać z instrumentów takich jak stan nadzwyczajny - mówił w programie "Newsroom" WP Robert Gwiazdowski. Kandydat Konfederacji i PSL na Rzecznika Praw Obywatelskich skrytykował także część "nieludzkich obostrzeń". - Na przykład zmuszanie dzieci do pozostawania w domu do godziny 16. Moje dzieci jak wychodzą za płot, to są w lesie. I tam mogą najwyżej spotkać dzika. Ale wiem, że jest dużo dzieci, które siedzą w małych mieszkaniach i wyobrażam sobie, że może to być dla nich strasznie stresujące - mówił Gwiazdowski.

