Koronawirus. Robert Biedroń: trzeba się zastanowić nad wprowadzeniem kolejnych ograniczeń

naród polski w większości chcę zamknięcia granicy rząd czeka na co czeka na selekcję czy granicę powinny zostać zamknięte czy to nie będzie jeszcze bardziej wzmacnia chłopaki na pewno granice powinny być kontrolowane przy tej atmosferze musimy robić wszystko żeby społeczeństwo polskie czuło się bezpiecznie i to poczucie bezpieczeństwa jest na koncie w jego panowanie jak on słucha rządzących jak mam uczestniczy w różnego rodzaju spotkania w której się pan bezpieczny czuję się pan spokojny uczestniczyłem ostatnio w radzie bezpieczeństwa narodowego i wchodząc tam że chciałbym wychodzić z większą ilością odpowiedzi niż pytań niestety tak się nie stało wyszedłem z nadal z pytaniami więc czuję się oczywiście w miarę bezpiecznie i ufam Że rząd robi wszystko co w jego mocy żeby nas wszystkich zabezpieczyć ale pytanie jest mnóstwo na przykład dotyczących statusu wielu pracowników panelu medycznego bezpieczeństwa firmy szczególnie tak mały doświadczony Powinien wiedzieć że na wiele takich pytań W takiej sytuacji która jest nagła niespodziewana nie mam tego nie Bierz ich z powietrzem Myślę że tak ale od tego jesteśmy dzisiaj żeby ponad podziałami współpracować żeby pomagać tym którzy dzisiaj odpowiadają za instytucje państwa bo to jest wielki test wielki test dla instytucji państwa dla rządu na prezydenta Dudy na to jak polska sobie poradzi z Korona wirusem jak tej sytuacji poradzimy sobie jako społeczeństwo ja zresztą pomagam to jest pakiet antykryzysowy i turystów zapytaj o to czy to na pewno jest pomoc czy to są wyścigi wyborczego Widziałem ten wpis kogoś od pana ze sztabu Biedronka proponuje pakiet antykryzysowy co na to i wymieni wszyscy kandydaci na prezydenta to nie to nie jest forma zawodów politycznych to wszystkie kto bardziej dlatego zostaliśmy zaproszeni do Rady Bezpieczeństwa Narodowego konsultować żeby dawać swoje propozycje przecież opozycja też ma szereg propozycji które rząd przyjmuje lewica została uchwalona Zresztą i przez prezydenta Dudę i przez za merytoryczne poprawki do specustawy za merytoryczny wkład do tej sytuacji więc widać że rząd czerpie z naszych propozycji jako jedyny przedstawiłem właśnie taki pakiet and który przekazałem i panu premierowi i pan prezydentowi i Wszystkim członkom rządu i namawiam do tego żebyśmy rozmawiali merytorycznie a nie za pomocą tweetów jak niektórzy siali bo to jest niepotrzebne w ogóle to trzeba dzisiaj wykorzystać wszystkie siły wszystkie pomysły które są dobre żeby uspokajać i dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków panie pośle ja komuś innemu bo możemy sparaliżować funkcjonowanie kraju na jak długo jesteśmy w stanie trwać Jak długo jesteśmy w stanie trwać w takim powstanie zamkniętych firm Szkół instytucji różnego rodzaju za chwilę zamykania dla nic nie musimy paraliżować funkcjonowania państwa bo państwo będzie funkcjonowało aparat rządowy funkcjonuje funkcjonują szpitale funkcjonują fabryki wszystko na razie działa ale oczywiście są pewne ograniczenia i te ograniczenia są dwa najdalej posunięty jeśli chodzi o 3:00 Rzeczpospolitą o naszą his od 89 roku i to jest naturalne w takiej sytuacji trzeba się zastanawiać nad sprowadzaniem ewentualnie kolejnych ograniczeń ja namawiają do tego żeby szybko zamknąć szkoły