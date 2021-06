Koronawirus. Przywileje dla zaszczepionych. Dr Grzesiowski zabrał głos

W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty o segregację obywateli na zaszczepionych i tych, którzy nie przyjęli szczepionki na COVID-19. Do tego tematu w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się dr Paweł Grzesiowski. - Powinniśmy patrzeć na sytuację osób zaszczepionych w taki sposób, że są to osoby, których nie wliczamy do grupy - przekazał gość WP i podał przykład. - Jeżeli stadion może przyjąć 100 osób, to są to osoby, których statusów nie znamy. Jeśli mamy też drugie 100 osób, które są zaszczepione, to powinny być one niewliczane do grupy. To nie jest w tym momencie dyskryminujące, tylko to jest bonus dla tych osób. Jakby pewnego rodzaju uznanie, że są one bezpieczne i w związku z tym nie stanowią zagrożenia dla danego obiektu - wyjaśnił lekarz. - Najważniejsze jest jednak to, żebyśmy zmierzali do jak największej wyszczepialności - podkreślił rozmówca Agnieszki Kopacz.