Koronawirus. Profesor Ewa Marciniak o zagrożeniu dotyczącym wyborów prezydenckich 2020

wrażliwe i zarażonych koronawirusy minister zdrowia mówi że będzie jeszcze więcej czy w tej sytuacji termin wyborów pani zdaniem jest zagrożony tak jak powiedział pan rzecznik konstytucyjnie póki co nie ma takiej możliwości bo musiałby być ogłoszenie przesłanek i to jest tak będzie chyba Sporna czy na pewno nie ma No właśnie czyli dwie kwestie trzeba rozstrzygnąć po chciał być stan musiałby być ogłoszony któryś ze Stanów wyjątkowych a póki co nie mamy do czynienia z takim stanem właśnie a nawet chyba z myśleniem o takiej sytuacji no ale rzeczywiście wybory co do zasady są poprzedzone kampanią Wyborczą wszystkie podmioty polityczne które startują w kampanii wyborczej muszą mieć zapewnione równe warunki aby promować swoje oferty polityczne aby promować siebie No bo tutaj mamy do czynienia z wyborami prezydenckimi i w związku z tą sytuacją która może powiedziałabym że nie jest nadzwyczajne ale na pewno jest niezwyczajna ta równość jest tutaj gdzie zachwiana i oczywiście na korzyść pana prezydenta gdyż on jaka władza małże eksponować swoje poglądy może występować w roli jak czas ojca narodu i tonizować wszystkie i to robi wykorzystuje nie ma się czemu dziwić i oczywiście swoją drogą bo bo też taka jest jego rola że żeby pokazywać że jest osobą która może w sytuacji takiego poczucia zagrożenia No być swego rodzaju tym tym jak powiedziałam Zastanawiam się bo przed chwilą rozmawialiśmy z rzecznikiem rządu który mówił że premier będzie wprowadzał stan zagrożenia epidemiologicznego i tak się zastanawiam na głos czy to nie jest taki pierwszy testowy krok do tego żeby pół za chwilę posunąć się dalej I już móc na mocy Konstytucji te nieudane wyboru zmienić Ja też miałam takie skojarzenia bo słyszałam akurat tę wypowiedź Czy jest właśnie stopniowanie wykorzystywania pewnych form prawnych formalno-prawnych aby wreszcie w momencie kiedy rzeczywiście sytuacja będzie grał z żeby wprowadzić na przykład stan wyjątkowy bo taka taka sytuacja może z taką sytuacją możemy mieć do czynienia i wówczas oczywiście wybory prezydenckie przesunięte bo nie odbywają się w tym czasie żadne wybór tutaj w studiu naszym programie specjalnym Paweł dr Paweł grzesiowski mówił że tak naprawdę trzeba się przygotować minimum na 2 miesiące i pobożne życzenie Czyli generalnie on nawet mówił że jeżeli masz człowieku jakiekolwiek plany na my to lepiej je zmienić Czyli w sam środek kampanii wyborczych i samych wyboru No właśnie w związku z tym Chyba są dwa albo trzy wyjścia jedna to jest takie że kampania w dużym stopniu przeniesie się do mediów masowych w tym również przede wszystkim domem czynnościowych do internetu Moim zdaniem kandydaci będą wykorzystywać w sposób taki jak dotychczas tego nie robili Facebook i Twitter być może i tak dalej więc te formy Wszystkie będą wykorzystane ale będzie to substytut jednak takim bezpośrednich spotkań