Koronawirus. Prof. Andrzej Horban komentuje zmianę w kolejności szczepień

- Tak bardzo jeszcze żeśmy nie zmienili (kolejności szczepień - red.). Te katalogi (chorób przewlekłych - red.) nakładają się na siebie - powiedział w programie "Newsroom" doradca premiera ds. COVID-19 Andrzej Horban. Jak zaznaczył, najpierw zostaną zaszczepione osoby powyżej 80 roku życia, następnie powyżej 70 roku życia. - I wtedy będziemy rozmawiali o młodszych, którzy mają inne jednostki osobowe - powiedział. W pierwszej grupie będą mogły się zaszczepić m.in. osoby z chorobą nowotworową lub dializowane. Doradca premiera przyznał, że pojawiły się komplikacje związane z dostawami szczepionek Pfizera. - Nie tylko wycofujemy, co hamujemy szczepienia grupy zero - stwierdził prof. Horban. I dodał, że plan UE jest taki, by do końca czerwca zaszczepić 70 proc. populacji Unii.

