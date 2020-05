Koronawirus. Prezydent Ciechanowa chce przeprowadzić test. Chodzi o żłobki

ile na Rodzice mogą się zdecydować tak lub nie no to pracownicy już nie będą mieli wyjścia czy z nimi konsultuje cieczy nie ma pan takich sygnałów że na przykład jest część pracowników która mówi Nie nie pójdę pójdę na zwolnienie wezmę urlop albo z pracy bo się boję pełna zgoda Panie redaktorze także są opinie tego typu przód opiekunów pracowników przedszkoli że oni się obawiają to są często osoby które są już W zaawansowanym wieku i są w grupie ryzyka A mamy świadomość że dzieci przenoszą te Zakażenia w często w sposób taki dla siebie mogą być Zakażone nawet o tym nie wiedzą więc pracownicy na pewno też mają tą świadomość że to jest pewien istotny problem zastanawiam się nad tym nie testowo nie zrobić się takiej formułę w której wcześniej otwieramy jedno przedszkole i przez tydzień powiedzmy ono na takich normalnych zasadach ale też zgodnie z tymi instrukcjami sanitarnymi a potem po tygodniu na przykład chciałbym wystąpić do z prośbą o przeprowadzenie badań na obecność wirusa testów dla zarówno dla dzieci jak i dla wszystkich opiekunów którzy są w danym przedszkolu Myślę że to mogłoby też nam odpowiedzieć na wiele pytań też pole decyzyjne kolejnym rodzicom pytanie czy Sanepid oczywiście się na tego rodzaju działanie zgodzi z perspektywy pewnie dyrektorów przedszkoli czy samorządowców byłoby to bardzo sensowne i rozjebało wiele wątpliwości co do normalnej pracy przedszkoli Panie prezydencie No właśnie chciałem dopytać pan Że sanepid tak ochoczo ruszy do testowania i dzieci i ich rodzin skoro widzimy jak wygląda liczba wykonywanych testów w ostatnich dniach Jak daleko jesteśmy od maksymalnych możliwości bo podejrzewam że będzie z tym problem My też jako miasto nie możemy sobie pozwolić na samodzielne finansowanie takich testów bo to są ogromne w skali całego miasta zresztą to nie my jesteśmy za to odpowiedzialni za co odpowiedzialne są placówki państwowe rządowe Natomiast w czasie stanu epidemii wiele obowiązków spada na barki samorządów i wiele działań jest podejmowanych przez samorządy mimo tego że nie są do tego zobowiązane prawnie No chociażby kwestia związana z maseczkami w Ciechanowie przekazaliśmy maseczki mieszkańcom rozmawialiśmy je bezpłatnie już zostały przekazane do każdego mieszkania do każdego domu Natomiast na widać polskie państwo woli przekazać do głosowania niższy maseczki