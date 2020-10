Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki na kwarantannie. Wiadomo, kto się z nim widział ostatni

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek przed południem, że udaje się na kwarantannę. Wszystko przez to, że miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Wirtualna Polska ustaliła nieoficjalnie, że chodziło o funkcjonariusza SOP. Potwierdził to później rzecznik rządu Piotr Mueller i Służba Ochrony Państwa. Test szefa rządu na obecność COVID-19 dał wynik negatywny.