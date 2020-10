Mateusz Morawiecki na kwarantannie. Izolacja w willi. Nowe informacje

W godzinach porannych, pod domem Mateusza Morawieckiego pojawiła się specjalistyczna karetka pogotowia. - Razem z lekarzami premier pojechał prosto do willi przy ul. Parkowej. W pojeździe miały być wykonane pierwsze badania - mówi nam osoba znająca kulisy sprawy. Nieoficjalnie, właśnie wtedy miał zostać przeprowadzony test na obecność koronawirusa.

- Już wiosną, kiedy wybuchła pandemia, jeden z budynków przy ul. Parkowej zaadoptowany został do sytuacji związanych z tzw. zarządzaniem kryzysowym. Pomieszczenie jest podzielone na dwie strefy. Jedna jest przeznaczona do pracy w warunkach kwarantanny, w tej drugiej spożywane są posiłki. W willi zainstalowane są łącza internetowe i jest możliwość łączenia się z Komisją Europejską oraz Radą Europejską. Łączenie z unijnymi instytucjami odbywa się przy pomocy innych systemów niż poprzez systemy wewnątrzkrajowe. Są tam również zainstalowane telefony rządowe, a także urządzenia do międzynarodowych połączeń z przywódcami innych państw – mówi nam nasz informator znający kulisy sprawy.