Koronawirus. Praca zmianowa może zwiększyć ryzyko zakażenia

W przeszłości naukowcy dowodzili, że pracownicy zmianowi obarczeni są zwiększonym ryzykiem chorób układu oddechowego, cukrzycy, nowotworów i chorób zakaźnych. Wpływ na to zdaje się mieć brak snu, niewłaściwa dieta oraz zaburzenie naturalnego cyklu organizmu.

Teraz do tego katalogu dochodzi koronawirus. Jak informuje PAP za magazynem "Thorax" - naukowcy dowiedli, że osoby pracujące w systemie zmianowym są aż trzykrotnie bardziej narażone na zakażenie koronawirusem. Badacze analizowali próbę 280 tysięcy uczestników w wieku 49-60 lat.

Porównano przypadki osób, które nigdy nie pracowały na zmiany z uczestnikami, którzy pracowali na zmiany stale lub od czasu do czasu. Pojęcie pracy zmianowej w tym badaniu odnosiło się do harmonogramu pracy, który przypadał poza zwykłymi godzinami (9:00 -17:00), obejmując zarówno długoterminowe zmiany nocne, jak i harmonogramy pracy, w których pracownicy zmieniają lub rotują swoje zmiany.

Koronawirus. Praca zmianowa czynnikiem ryzyka?

Najbardziej narażone na ekspozycję na koronawirusa pozostają osoby wykonujące nieregularne nocne zmiane - i to aż trzykrotnie. "We wszystkich badanych przypadkach praca zmianowa była znacząco związana z COVID-19, co oznacza, że ten model pracy wiązał się z wyższym ryzykiem zakażenia niezależnie od sektora zatrudnienia" - dowodzą naukowcy z "Thorax".