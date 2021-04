Polscy lekarze ratują niemiecką służbę zdrowia

Polscy lekarze emigrują do Niemiec, ratując tym samym niemiecką służbę zdrowia przed załamaniem. Zwłaszcza w wschodnich landach - pisze "Der Spiegel". To z kolei przyczynia się do kryzysu polskiego systemu ochrony zdrowia, który ledwo radzi sobie w walce z pandemią. "Czy lukę zapełnią medycy z Białorusi i Ukrainy?" - pada pytanie.

Polscy lekarze ratują niemiecką służbę zdrowia - pisze "Der Spiegel"/ Zdjęcie ilustracyjne Źródło: EASTNEWS , Fot: Piotr Hukalo/East News