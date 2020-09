Koronawirus. Poznań. Jacek Jaśkowiak chce skuteczniejszego karania osób bez maseczek

- Mamy w pamięci obrazy z Włoch, z USA. Zawsze jest ryzyko skokowego wzrostu zakażeń. Jedynym sposobem, żeby do tego nie dopuścić, jest przestrzeganie zaleceń sanitarnych. Najwięcej zależy nie od tego, czy kupimy 10 dodatkowych respiratorów, tylko od odpowiedzialnego zachowania mieszkańców Poznania, powiatu poznańskiego i województwa – to jest klucz do sukcesu - mowił prezydent Jaśkowiak na konferencji prasowej.