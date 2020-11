Koronawirus. Poruszająca akcja w całej Polsce. "Mamy stan wojny"

Umierają pacjenci, umierają pracownicy ochrony zdrowia. To za nich stawiane są dziś znicze przed szpitalami w całej Polsce. A także dla systemu, który według organizatorów dzisiejszej akcji - Porozumienia Rezydentów - właśnie ostatecznie się zawalił.

- Chcemy tą akcją uczcić pamięć osób zmarłych w czasie pandemii. Pamięć pacjentów, a także osób z personelu medycznego, którzy walcząc o życie chorych zmarli na służbie. Chcemy, by to był dzień zadumy, czas refleksji - mówi WP Grzegorz Siwek, lekarz z Krakowa i członek Porozumienia Rezydentów.

Dodaje: - Pogrzeb służby zdrowia odbywa się codziennie. System właśnie ostatecznie się zawalił i codziennie umierają przez to ludzie.

- Mamy stan wojny - stwierdza lekarz. - Na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych brakuje łóżek i respiratorów. I mówiąc brakuje mam na myśli to, że w niektórych regionach nie ma już możliwości przyjęcia ani jednego nowego pacjenta. Trzeba podejmować decyzje, komu udzielić pomocy - przyznaje Grzegorz Siwek.

Podkreśla, że personel medyczny stara się robić, co w jego mocy. - Leczymy, jak możemy, ale takie są realia. Mamy pacjentów, którzy dosłownie doczołgują się na SOR ledwo dysząc. Padają na podłogę i mdleją. Oni przychodzą sini. Za chwilę ci chorzy ludzie będą się dusić, a my nie będziemy im mogli pomóc. Pamiętajmy też, że oprócz tego mamy tłumy pacjentów wymagających pomocy przy innych schorzeniach. Trzeba się rozdwoić. To jest dramat na ten moment - ocenia.