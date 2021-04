Koronawirus. Polska w ogonie europejskiego rankingu szczepień

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji o luzowaniu obostrzeń kilkakrotnie używał porównania, że droga do normalności zależy od szczepień. "Tylko uzyskując populacyjną odporność i szczepiąc się powszechnie, będziemy mogli wygasić epidemię. Droga do tej odporności wiedzie przez szczepienia. Coraz więcej szczepień, coraz mniej zakażeń, to jest właśnie ścieżka, która wyznacza naszą drogę do normalności" - powtarzał.