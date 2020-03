WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze ukraina + 2 granicakoronawirus oprac. Krystian Winogrodzki 52 min. temu Koronawirus. Polska. Tłumy Ukraińców na granicy. "Wyjątkowa sytuacja" Co z tłumami Ukraińców na granicy? - Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak poszedł przekaz o zamknięciu granic mnóstwo obywateli... Rozwiń jak wygląda sytuacja szczególnie n … Rozwiń Transkrypcja: jak wygląda sytuacja szczególnie na granicy z Ukrainą no kilka dni temu jeszcze pojawiały się takie obrazki w mediach gdzie bardzo dużo Ukraińców czekało na przekroczenie tej granicy czy nadal tak jest że jeszcze Ukraińców zbierają się na granicy i czekają na jej przekroczenie nie dzisiaj zdecydowanie sytuacja wygląda zupełnie inaczej rzeczywiście w ubiegłym tygodniu po Ukraina ogłosiła że zamyka swoją granicę i poszedł taki przekaz tak został zrozumiany że zamyka tą granicę również dla swoich obywateli mnóstwo obywateli Ukrainy chciało jak najszybciej przekroczyć granicę i wrócić do domu i w zeszłym tygodniu Tak od środy do piątku włącznie zewnętrzną granicę przekroczyła największa liczba osób dziś ta sytuacja już wróciła do normy i nie ma kolejek ruch odbywa się jaka to była liczba ile w tych kilka dni Ops obsłużona osób a ile to jest że się tak wyrażę w normalne dni to powiem tak na całym odcinku granicy zewnętrznej wymienionej dobie na kierunku z Polski odprawi liśmy to ponad 4200 osób ale na przykład w miniony piątek było to ponad 24000 20 000 osób więcej mała spora niestety spora grupa obywateli Ukrainy dotarła na tą Polską ukraińską granicę pociągami i autobusami i nie mając własnego środka transportu chciała tą granicę przekroczyć i dużo osób liczyła na to że będzie mogło przekroczyć granicę ale w związku z ograniczeniem ruchu na polskiej granicy nie ma wyznaczonych miejsc na granicy z Ukrainą czy odbywały się ruch pieszy i wtedy sytuacji obywateli Ukrainy wracających do domów w drodze wyjątku odprawia liśmy również w ruchu pieszym dziś można powiedzieć że sytuacja na granicy wygląda Zgoła inaczej zarówno ci chodzi o granicę zewnętrzną jaki trening na wewnętrzną dwóch osób aby odbywa się na bieżąco