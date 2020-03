WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze mateusz morawiecki + 2 granicekoronawirus oprac. Karolina Kołodziejczyk 24 min. temu Koronawirus: Polska przywraca granice. Mateusz Morawiecki o stanie zagrożenia epidemicznego - Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. To zgodnie z ustawą jest stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia,... Rozwiń w obliczu światowej epidemii Czy w … Rozwiń Transkrypcja: w obliczu światowej epidemii Czy właściwie ogłoszonej pan Demi najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność jesteśmy zobowiązani do zachowania i i wykonania wszystkich możliwych kroków żeby bezpieczeństwo Polaków bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo pod wszelkimi możliwymi było utrzymane do tego potrzebna jest odpowiedzialność odpowiedzialne działanie które może doprowadzić do tego że z minimalizujemy skutki skutki które widzimy że mogą być bardzo groźne widać to bardzo wyraźnie na przykładzie Włoch Ostatnio również na przykładzie Hiszpanii Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego to zgodnie z ustawą jest stan który pozwala nakładać dodatkowe Ograniczenia które będę żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa podejmujemy bardzo konkretne działania i tak po pierwsze z myślą o bezpieczeństwie Polaków będziemy wprowadzali pełne kontrole na wszystkich polskich granicach podejmujemy zatem decyzję o tymczasowym przywróceniu granic można tak po oczywiście granice z Ukrainą Białorusią i częścią Federacji Rosyjskiej były cały czas jednak te wszystkie granice które były wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej zostają niejako odtworzone najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni a później o kolejny jeden miesiąc polscy Oby po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14 dniową kwarantanny państwo polskie nie pozostawi ich samych Natomiast w obecnej sytuacji nie sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców Szanowni państwo większość przypadków które następnie są rozsadnika mi epidemii Korona w Polsce to przypadki można powiedzieć w ścisłym tego słowa znaczeniu zaimportowane czy to z Hiszpanii czy z Norwegii oczywiście z Włoch ale nie tylko z Włoch z nie naszego bliskiego Zachodniego sąsiada i widzimy że Staramy się ograniczać w miejscu pojawienia się koronawirusa jego dalsze ale gdzieś w kolejnym powiecie w kolejnym województwie pojawia się ktoś kto akurat wrócił z Niemiec nie został poddany kwarantannie kto wrócił z Francji z Norwegii albo z Włoch i czy ze Stanów Zjednoczonych ostatnio i jest jednocześnie nosicielem wirusa dlatego nie chcemy koronawirus na pływał do nas znowu dużymi polami