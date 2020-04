WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wrocław + 2 koronawirusprof. Krzysztof Simon 59 min. temu Koronawirus. Polska. Prof. Krzysztof Simon uważa, że należy przesunąć wybory. "Absurd" Prof. Krzysztof Simon z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu w programie specjalnym WP uznał, że przesunięcie... Rozwiń na razie nie ma decyzji o tym co r … Rozwiń Transkrypcja: na razie nie ma decyzji o tym co robimy z wyborami wiemy że egzaminy matury I egzaminy kończące podstawówki są przesunięte będą nie wcześniej niż w czerwcu taka jest decyzja z dzisiaj i że jest to świadoma celowa mądra decyzja osób które rozwaliły za i przeciw Co można zrobić jak postępować Bądźmy metodyczni King wiedźmy przykład z najbliższego na państwa którym graniczymy gdzie wszystko jest dość metodycznie poukładana nie tak szaleńczo prawda jakim są Niemcy różne można mieć takie czy inne opinie Mam różne temperamenty różne za lecia historyczne Ale oni są na pewno zorganizowanie celowi świadomi i żelazny konsekwentni w różnych i to trzeba być przykłady dobrej organizacji No to pani pracować w dzielnicy na dziś przesuwamy egzaminy jutro powinniśmy przesuwać wybory wie pani Ja nie jestem decydentem o wyborach nie mam nic do gadania Ale co mi pan profesor poradził to nie jest czas na żadne wybory na cokolwiek Po pierwsze z mojego punkty widokowe żadnych brak jakiejś kampanii wyborczej dwóch jakiś absurd do po drugie nie gromadzimy się skoro wydajesz rząd bardzo słuszne przepisy ograniczenia restrykcje prawda maski i tak dalej i tak dalej no to bądźmy konsekwentni przez zaleceń żądanie można dorobić to a druga połowa zupełnie co przeciwnego No panie profesorze ale zwolennicy mówią tak skoro nie jest Boicie się kurierów którzy przychodzą do was z mitami ksiądz z innymi zakupami To dlaczego się boicie Listonoszy którzy w kopercie przyniosą wam kartę do głosowania żaba Nano kurier do takiego bloku przychodzi zdjęcie dwóch kurierów rada do bloku bo ktoś szczególnie dużo osób nie kupuje to nieprawda i ten ale jak przyjdzie do 30 mieszkań w bloku kurier to wielka różnica nie sądzę żeby każde mieszkanie każdy kupował te codziennie wszystko i wszystko przez kuriera populistyczne opowieści wie pani i w ogóle nie mieszczące się w ogóle w ocenie panie profesorze czy jak wygląda na zbieranie wybory korespondencyjny nie są bezpieczniejsze korespondencyjne nie są bezpieczne nie są bezpieczniejsze i dajmy sobie spokój z tym tematem dajmy sobie spokój z tym tematem na prze opady i Milenki Polaków zdrowotne epidemii plan jest jeszcze taka straszna ale może być prawda Mamy zgony ludzi jednak że mamy problemy z pracą ruch to są rzeczy które przeciętnego obywatela nurtują i i tym się moi pacjenci w ogóle żadnych badań jest to w ogóle słyszysz patrzą na nas jak przeliczyć bo ta dyskusja Oczywiście są prawda cały czas jakieś no spokojnie czas na zastanowienie się nad tak ważnymi rzeczami jak wy ale naprzód ją są nasze sprawy doczesne prawda praca zdrowie życie i kilka innych rzeczy