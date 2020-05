Koronawirus. Polska. Piotr Mueller o Mateuszu Morawieckim w restauracji. "Chciałbym przeprosić"

Piotr Mueller był pytany o przepisy dotyczące zachowania dystansu społecznego w restauracjach podczas epidemii koronawirusa. To nawiązanie do piątkowej wizyty Mateusza Morawieckiego w Gliwicach. Premier umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać jak siedzi przy jednym stoliku z czterema osobami. Pojawiły się głosy, że szef rządu złamał obowiązujące ograniczenia.

Koronawirus w Polsce. Piotr Mueller o przepisach dla restauracji w trakcie epidemii

- Pan premier został przez swoje zaplecze źle poinformowany. Chciałbym za to przeprosić. Premier nie miał świadomości, że to zalecenie ma charakter obowiązujący - powiedział Mueller. Sytuację skomentował również w Radiu Zet wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. - Premier nie złamał przepisów prawa, to zalecenie, a nie nakaz - skomentował.