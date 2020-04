Koronawirus. Polska misja we Włoszech. Lekarz o pobycie w Lombardii

Grupa 15 polskich lekarzy udała się na początku kwietnia do Włoch. Przez 10 dni pomagali medykom w szpitalu polowym w Brescii. Celem było odciążenie włoskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem oraz zdobycie doświadczenia, które będzie można przenieść na rodzimy grunt. Podczas pobytu w Lombardii jeden z lekarzy nie ukrywał, że sytuacja jest dramatyczna. Apelował do Polaków, by nie igrali z losem.