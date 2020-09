Koronawirus. Polska. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat. Nowe przypadki i zgony

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podaje raport. Nowe przypadki zakażenia. Są ofiary

Poniedziałkowy przyrost zachorowań to kolejny dzień ze znacznym spadkiem i najniższy wynik od 20 lipca. Resort podał także informację o 4 zgonach spowodowanych SARS-CoV-2: 87-letniego mężczyzny z Pajęczna, 41-latka z Puław, 82-letniego mężczyzny z Łańcuta i 62-latka z Gorzowa Wielkopolskiego. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Łącznie, od początku pandemii, koronawirusem w Polsce zakaziło się 71 126 osób. Doszło również do 2 124 zgonów.

Z kolei wyleczonych zostało 55 113 osób. Z łóżek w szpitalach korzysta 2 113 pacjentów, a podłączenia do respiratora wymaga 81 osób. Na kwarantannie przebywa obecnie 72 285 osób, a nadzorem epidemiologicznym objęte jest 7 097 osób. Wszystkie najważniejsze statystyki dotyczące koronawirusa w Polsce i na świecie dostępne są na interaktywnej mapie. Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie .

Koronawirus. Polska. Rekordy ozdrowieńców, spada liczba zachorowań. Ekspert studzi entuzjazm

W ciągu ostatnich kilku dni do rekordowego poziomu wzrosła liczba osób, które pokonały SARS-CoV-2. W niedzielę w Polsce odnotowano również najmniej przypadków od 1,5 miesiąca. Doktor Tomasz Dzieciątkowski w rozmowie z WP tonuje emocje. - To przesuwanie jednej rubryczki do drugiej - uważa. Ekspert twierdzi, że o sukcesie będzie można mówić, jeśli liczba zakażeń spadnie poniżej 100.