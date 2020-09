Koronawirus w Polsce. Gdańsk. Nowe informacje ws. wstrzymanego lotu

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na lotnisku w Gdańsku. Lot linii Ryanair do Kalamaty w Grecji został odwołany. Wszystko przez to, że kobieta dowiedziała się o dodatnim wyniku testu na obecność koronawirusa. Maszyna została zastopowana w momencie, kiedy niemal podchodziła do startu. Pasażerka została wyprowadzona z samolotu i trafiła na kwarantannę.