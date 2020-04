Koronawirus. Polska. Łukasz Szumowski zaśmiał się po przywołaniu obaw Donalda Tuska. "Może czegoś nie wiem"

Panie Ministrze bardzo często pojawiają się w przestrzeni publicznej zrzuty zarówno pod kierunkiem Ministerstwa Zdrowia jaki głównego inspektoratu sanitarnego że ukrywacie prawdziwą liczbę osób zaraża też osób które zmarły na covid jakie konto skomentował to znaczy musielibyśmy mieć jakąś gigantyczną siatkę agentów którzy ukrywają razem z nami te wszystkie zgony bo ja przypominam że każdą kartę zgonu w wypełnia na miejscu w danym w danym oddziale lekarz który ten zgon stwierdza To musiałaby być jakiś wielki spisek wszystkich pracowników służby zdrowia które były ukrywały te zgodę ja raportuje państwu to co dostaję od wszystkich pracowników do wszystkich Medyków i tutaj Szczerze powiedziawszy bardziej ufam medykom niż tym osobom które piszą różne dziwne rzeczy jeżeli ktoś wpisuje w kartę zgonu że przyczyną jest covid to ja go raportuje Jeżeli ktoś wpisuje że jest ktoś zarażony konfident to ja to Raportuję nawet jeżeli przyczyna zgonu jest inna no na przykład taka jak nagły zgon sercowy Czy możemy sobie wyobrazić wypadek samochodowy osoby która jednak jest zarażony kominem i to stają szacunkiem nadal będzie za raportowane państwo W związku z tym to tak jak powiedziałem no stworzenie takiej siatki agentów to żeby w sposób fajne Ty gdzieś coś ukrywali myślę że raczej należy do tego gatunku polityka z fiction niż do rzeczywistości w której żyjemy No ale to nie tylko zwykli internauci że tak powiem zarzucają to nie ale nawet Donald Tusk pisze na Twitterze że coś się przed Polakami ukrywacie to nie wiedziałem że pan premier Tusk jest ekspertem do spraw epidemiologii i wypełnianie kart zgonów ale może czegoś nie wiem Czyli rozumiem deklaracja jest taka niczego Polacy nie są poszukiwani pełny statystyki sądowy Longer Panie redaktorze No troszkę pan zadaje pytanie jak kiedy przestał pan bić żonę deklarację od początku takie same były i będą i co No tak jak powiedziałem Ministerstwo Zdrowia jest tylko zbiera dane z całej Polski przekazuje państwo No nie ma tam miejsca zmiany na manipulacje każda karta zgonu jest wypełniana przez Medyka przez lekarza te karty zgonu trafiają do różnych miejsc do sanepidu do urzędu stanu cywilnego do po kolei instytucji to naprawdę jest całkowicie rozproszone sieć raportowania a Ministerstwo jest tylko tym soczewką gdzie to wszystko spływa i potem przekazywane jest państwo W związku z tym naprawdę do tej Bądźmy poważni Nie mówmy o jakichś hipotezach spisku Cyklistów fakty są takie że im bliżej będzie wyborów w tym takich oskarżeń o pudrowanie rzeczywistości też będzie się rzeczy więcej oczywiście na pewno i tutaj Dlatego ja staram się przekazywać państwu natychmiast to co wiem ani nie ukrywając niczego ani nie opóźni przekazu tak jak wczoraj państwo widzieliście że przekazaliśmy dane o ilości zachorowania za chwilę dostaliśmy kolejne które spłynęły z kolejnego laboratorium to pokazuje że w momencie tylko dowiadujemy się o kolejnych pacjentach o kolejnych niestety zgonach o kolejnych zachorowaniach państwu przekazujemy natychmiast dane ostatnią rzeczą którą można zrobić i którą normalny człowiek by zrobił to jest ukrywanie czegokolwiek przed ludźmi bo po prostu Ludzie mają prawo wiedzieć wszystko mają prawo do informacji mają prawo do rzetelnej informacji zarówno tej medyczne jak się tak samo tej jakim stanie i w jakim zagrożeniu żyjemy I tak już na poważnie mówiąc to nie wyobrażam sobie innej formy gdybym miał jakkolwiek tutaj państwu przekazy nieprawdziwe to po prostu wolałbym ich w ogóle nie nie przekazywać tak zostałem wychowany Tak dostałem nauczony i tego się będę trzymał I to jako minister zdrowia Może nam tam pan tutaj że żaden lekarz który mówi jak jest w tej chwili w służbie zdrowia nie zostanie już więcej zwolniony znaczy ja nie zwalniam żadnych lekarzy Jeżeli ktoś to robi za to co ktoś mówi To jest absurd i rzecz która nie powinna mieć miejsca pewnie pan do listu który wyszedł z Ministerstwa do konsultantów Wojewódzkich na w tym liście prośba była o to żeby konsultanci wojewódzcy koordynowanie W swojej wypowiedzi dotyczące z konsultantem krajowym bo w końcu jest to są to urzędnicy państwowi ja przypominam że konsultant wojewódzki konsultant krajowy to jest forma również bycia urzędnikiem oczywiście Oni są w swoich dziedzinach natomiast przekaz dotyczący leczenia dotyczący terapii dotyczący możliwych form terapii No musi być jednocześnie spójny żebyśmy mieli jedną w jedne wytyczne dla wszystkich zakaźnych w Polsce dotyczące leczenia naszych pacjentów i tylko tyle więc myślę że tutaj znowu ktoś włożył w usta Ministerstwa coś czego nikt go nigdy nie nigdy nie mówił żeby lekarze nie mówić wręcz odwrotnie ja proszę żeby mówili proszę żeby komunikowali do mnie te wszystkie niedociągnięcia które są widzimy że zdarzają się sytuacje No tragiczne się sytuacje karygodne też słyszymy o takich sytuacjach jak sytuacji gdzie do lekarzy są zamykanie w fontannie bezprawnie czy też takie gdzie sprzęt który trafia do szpitali no nie do końca sposób tak jakbyśmy chcieli przekazywanych medykom i na te sytuacje Staramy się reagować