Koronawirus. Polska. Artur Dziambor do Michała Dworczyka: jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny?

Michał Dworczyk na posiedzeniu rządu. Artur Dziambor pyta o zwolnienie z kwarantanny

"Panie Ministrze dwa pytania: Czy to jest zdjęcie z dzisiejszego spotkania? I jeżeli tak: jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny? Pytam, bo wiem, że wpadł pan w kwarantannę tego samego dnia, co ja i zgodnie z waszym rozporządzeniem, mamy jeszcze do odsiadki 5 dni" - napisał Artur Dziambor.