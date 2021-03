Koronawirus. Platforma Obywatelska proponuje 100 mld złotych na fundusz zdrowotny

- Człowiek jest najważniejszy. Nie chcemy rozmawiać o polityce, kogo i jak rozliczać. Mamy do czynienia z jedną z najtrudniejszych sytuacji - Polska stała się niechlubnym liderem w Europie pod względem zgonów. Chyba każdy z nas zna jakąś ofiarę COVIDu, ponad 50 tys. Polaków zmarło na koronawirusa. Każda śmierć to tragedia ludzka, chcemy pokazać jak w przyszłości unikać takich sytuacji - kontynuował przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Przewodniczący największej formacji opozycyjnej zapowiedział powstanie funduszu naprawy zdrowia Polaków. - Będzie on warty 100 miliardów złotych. To będzie Krajowy Plan Odbudowy Zdrowia Polaków: pieniądze z Unii Europejskiej muszą być wykorzystane. Nie będzie to jednak jedyne źródło finansowania, bo przekierujemy też konkretne pieniądze z budżetu: dywidendy z Narodowego Banku Polskiego, dywidendy ze Spółek Skarbu Państwa oraz obcięcie absurdalnych kosztów, takich jak imperium Rydzyka czy tępej propagandy z telewizji rządowej - tłumaczył Budka.