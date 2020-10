Koronawirus. Piotr Mueller o zakażeniu Szumowskiego: dwie możliwości

- Z tego co wiem, to są dwie możliwości: Łukasz Szumowski albo miał pierwszy wynik fałszywie dodatni, albo teraz ponownie zachorował. Obstawiałbym jednak tę pierwszą opcję - powiedział w TVN24 Piotr Mueller, rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, pytany o informację Wirtualnej Polski o tym, że były szef resortu zdrowia trafił do szpital.