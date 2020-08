Koronawirus. Pierwszy taki przypadek na świecie. 33-latek z Hongkongu ponownie zakażony

Koronawirus. Co z pracami nad szczepionką?

Naukowcy z Hongkongu wskazują na to, że odporność na koronawirusa może utrzymywać się u niektórych osób tylko przez kilka miesięcy. To odkrycie może znacząco wpłynąć na prace nad szczepionkami na COVID-19, jednak WHO apeluje, by nie wyciągać pochopnych wniosków jedynie na podstawie wyników badań jednego pacjenta.