Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: przytyłem 10 kilogramów

Podczas rozmowy z "Sieci" Łukasz Szumowski po raz kolejny ujawnia powody swojego odejścia z resortu zdrowia - jednym z czynników była popularność lekarza. - Mówię szczerze, ja jej nigdy nie chciałem. To mi nie schlebia. Już nawet nie czytałem tych wszystkich w internecie na swój temat. Nie miałem na to czasu. Ale czytała to wszystko moja żona. Przez bardzo długi czas. To bardzo wyraźnie pokazuje, jak to na nas wszystkich wpłynęło - mówi polityk z KP PiS.