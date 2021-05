Koronawirus. Pandemia ustępuje? Optymistyczne dane z Francji i Wielkiej Brytanii

Francuski minister zdrowia poinformował we wtorek, że skala epidemii COVID-19 we Francji zmniejsza się o około 25 proc. tygodniowo. W świetle trudnej sytuacji na świecie związanej z pandemią to bardzo dobre wiadomości. Równie pozytywne dane płyną z Wielkiej Brytanii, gdzie epidemiolodzy zauważają "niezwykłą poprawę sytuacji".

Koronawirus. Pandemia ustępuje? Optymistyczne dane z Francji i Wielkiej Brytanii Źródło: Getty Images