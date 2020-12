Koronawirus. Pandemia a broń biologiczna. NATO reaguje

Pandemia koronawirusa zmusza NATO do intensyfikacji działań na rzecz ochrony przed atakami przy użyciu broni biologicznej. Koronawirus nie powstał w laboratorium, ale pokazuje zagrożenia, jakie istnieją w związku z zastosowaniem biologicznych środków bojowych – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla niemieckiej agencji prasowej DPA. Dlatego Sojusz Północnoatlantycki musi wzmocnić swoje środki bezpieczeństwa.

Pytany o reakcję na atak z użyciem broni biologicznej, Stoltenberg powiedział, że zależy to od stopnia jej użycia. Przywołał przykład podwójnego agenta Siergieja Skripala , którego próbowano otruć nowiczokiem. Jak w reakcji na atak państwa NATO w skoordynowanej akcji wydaliły rosyjskich dyplomatów. – NATO nie posiada zakazanej broni, ale mamy pełen zakres możliwości, aby odpowiednio reagować – podkreślił sekretarz generalny NATO. Gdyby w wyniku ataku z użyciem broni biologicznej został uruchomiony artykuł 5 dotyczący obrony zbiorowej, Sojusz Północnoatlantycki mógłby wykorzystać wszystkie możliwości, które posiada.

Oprócz ospy i patogenów wąglika za możliwą broń biologiczną uchodzą wirusy grypy i koronawirusy. Naukowcy wielokrotnie już wskazywali, iż w laboratorium wirusy można sztucznie uczynić jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Tłem takich eksperymentów są starania o lepsze przygotowanie się do następstw naturalnych mutacji wirusów. Jednocześnie jednak pokazuje to ewentualne konsekwencje, gdyby na przykład terroryści uzyskali dostęp do takich możliwości.