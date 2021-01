Koronawirus. Otwarte stoki w Szwajcarii. Relacja Aleksandra Kwaśniewskiego

- Szwajcarzy są bardzo zdyscyplinowani. Jeżeli jakieś ograniczenia sanitarne są wprowadzane, oni to wykonują. Jestem w tej chwili w górach, stoki są otwarte - to jest chyba w tej chwili jedyne miejsce w Europie, gdzie stoki są otwarte - świetnie przygotowane, reżimy sanitarne obowiązują i są egzekwowane. Jak ktoś uchyla się od noszenia maski w kolejce do wyciągu, kara jest prosta - zabiera się takiej osobie skipass - relacjonował były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie "Tłit". - Gdybym miał coś poradzić z perspektywy szwajcarskiej, to dla uprawiania sportu ograniczenia polskie są zdecydowanie przesadne. Oczywiście one mają jedno wytłumaczenie: w Szwajcarii jeśli coś jest nakazane, to jest zrobione, a w Polsce często jest chęć obchodzenia zakazów - mówił Kwaśniewski. Jego zdaniem, rząd powinien "precyzyjniej i łagodniej" określić zasady aktywności fizycznej, a obywatele powinni "bardzo odpowiedzialnie" do tych zasad podejść.

